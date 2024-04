Als Katze dieses Verhalten zeigt, betreibt ihre Besitzerin Nachforschungen - das Ergebnis ist herzzerreißend!

Katze Coconut zeigte beim Milchtritt eine besondere Verhaltensweise. © Collage: Screenshot/TikTok/ thetailofcoconut

Dass Vierbeiner auch im Erwachsenenalter noch den "Milchtritt" aus Baby-Tagen nachahmen, ist kein Geheimnis. Das Verhalten ist angeboren und wird als Zeichen des Wohlbefindens gedeutet und soll zudem das Vertrauen in den Besitzer zeigen.

Auch Katze Coconut, die zusammen mit der 31-jährigen Bethany Hart und deren Freund Cory Morgan in Ocean City wohnt, knetete regelmäßig die Decken in der Wohnung, bevor sie sich schlafen legte. Allerdings beobachtete ihr Frauchen dabei eine Besonderheit: Die Samtpfote hielt beim "Milchtritt" stets eine Ecke der Decke im Maul.

"Ich dachte, das wäre etwas, was Katzen eben so tun, bis ich googelte und herumfragte", schreibt Bethany in einem Video, das sie auf TikTok veröffentlichte. Dort sieht man Coconut an verschiedenen Orten mit dem Zipfel einer Decke im Mund, während sie den Untergrund knetet.

Auf das, was Bethany als Grund für das Verhalten ihrer Katze entdeckte, war die US-Amerikanerin aber nicht vorbereitet: "Ich habe herausgefunden, dass es sie daran erinnert, Babys zu sein, und dass sie es eher tun, wenn sie ihre Mutter zu jung verlieren."