Nachbar hinterlässt Anwohner rührenden Zettel, der ihn zu seiner verschwundenen Katze führt

Diesen Zettel hinterließ ein Anwohner seinem Nachbarn. © Screenshot/Reddit/u/lemonlloll

Ein User, der auf Reddit unter dem Namen "lemonlloll" aktiv ist, veröffentlichte auf der Plattform ein "Netter Nachbar"-Erlebnis, das im Anschluss viele andere Internetnutzer begeisterte.

In seinem Beitrag teilte er einen Zettel, den der Anwohner in der Nebenwohnung ihm hinterlassen hatte. "Wenn Sie nach Hause kommen und feststellen, dass eine Ihrer Katzen weg ist, liegt das daran, dass sie in meiner Wohnung ist", liest man in der Nachricht.

Der Nachbar erklärt, dass die Samtpfote plötzlich in seine Räumlichkeiten geschlüpft war, als er seine Tür geöffnet hatte. Obwohl es nicht sein Tier ist, die Nachbarn ganz offensichtlich sonst nicht so viel miteinander zu tun haben und er eine Katzen-Allergie hatte, wollte der Anwohner sicherstellen, dass der Vierbeiner sicher zu seinem Besitzer zurückkommt.

Aus diesem Grund erklärte er dem Halter, dass er seinen Schlüssel für ihn versteckt hatte, damit dieser sich selbst Zutritt zur Wohnung verschaffen und die Katze holen kann. "Sie ist in meinem Zimmer eingeschlossen", fügt der nette Nachbar hinzu.