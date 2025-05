Als Mädchen (2) mit toter Katze spielt, zögert die Mutter keine Sekunde

Long Island (USA) - Was in einem millionenfach geklickten Video aus den USA geschieht, könnten manche von uns etwas makaber finden: Ein kleines Mädchen spielt vor laufender Kamera mit einem toten Tier. Was steckt dahinter?

Kater Smokey starb im Frühling 2023 - da war das Mädchen gerade erst sechs Wochen alt. © Screenshot/TikTok/ nicolexjuliana

Sie erklärte ihrer Tochter, dass man sich dank der Urne immer wieder an das geliebte Haustier erinnert und ihm so Liebe zeigt. Seitdem fragte Harlee immer wieder nach der Urne und begann sie in ihr Spiel einzubinden. Einmal legte sie das Gefäß in ihr Bett und erklärte, dass das Kätzchen nun schlafen würde.

Aus diesem Grund war es für die 32-jährige Mutter keine große Überraschung, als die Zweijährige nach Smokeys Asche verlangte, um mit ihr auf der Rutsche zu spielen. "Ich habe es einfach geschehen lassen, weil ich ihr gerne ihren freien Willen lassen möchte, solange es nichts Schlimmes dabei ist."

Die Millionen Zuschauer auf TikTok nehmen die Situation glücklicherweise überwiegend humorvoll. So schreibt ein User beispielsweise: "Ich hatte Angst, dass die Katze verletzt werden könnte, aber dafür ist es wohl zu spät, oder???" Eine andere Person meint: "Das ist die entspannteste Katze, die ich je gesehen habe. So ruhig!"

Und Harlee? Die hat später auf jeden Fall eine gute Geschichte auf Lager, wenn sie nach ihrem liebsten "Spielzeug" aus der Kindheit gefragt wird.