Als Mann in Korb voller süßer Katzenbabys blickt, bleibt ihm die Spucke weg

Wenn man in einen Korb voller Katzenbabys blickt, erwartet man wohl vor allem ein Knäuel aus süßen, schnurrenden Samtpfoten, die sich liebevoll an ihre Mama kuscheln. Genau das hatte sicherlich auch der Besitzer eines gerade erst geborenen Wurfes von Katzen erwartet - mit einer Ausnahme! Denn im Korb befand sich noch ein weiteres Tier ...

In einem Korb voller Katzenbabys samt Mutter hatte sich auch ein grüner Wellensittich geschmuggelt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ pubitypets

Das Video, was auf TikTok schon mehr als 600.000 Mal angeklickt wurde, beginnt zunächst mit der freien Sicht auf insgesamt vier niedliche Kitten, die in einer Art Wäschekorb liegen und an den Zitzen ihrer Mutter trinken. Kein ungewöhnliches Bild also.

Das Ganze ändert sich aber, als der Besitzer der Tiere die Kamera schwenkt und dadurch filmt, was sich unter dem Kopf der Katzenmutter befindet: Dort sieht man einen grün-roten Vogel, der halb verdeckt auf dem Rücken liegt und die Beine in die Luft streckt.

Wer jetzt einen kleinen Schreck bekommen hat und glaubt, die ausgewachsene Katze hätte sich einen "Still-Snack" mit in den Korb genommen, darf das Video beruhigt weiterschauen.

Denn in den nächsten Sekunden gibt der Besitzer Entwarnung, indem er den Wellensittich berührt und dieser sich daraufhin regt. Anschließend packt er das gefiederte Tier und hebt es sich auf das Bein.