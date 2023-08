Anfassen unerwünscht: Mit diesem Duo holt man sich alles andere als Kuschelkatzen ins Haus!

Loreley und Laila sehnen sich nach einer Mischung aus Freiraum und Geborgenheit. © Screenshot/Facebook/Tierhilfe Torgau

Nachdem die beiden als Mitglieder einer Streunerkolonie durch Beilrode in Nordsachsen gezogen waren, gelangten sie schließlich in die Obhut der Tierhilfe Torgau.

Hier warten Laila und Loreley nun nach Menschen, die ihre Grenzen akzeptieren, ihnen aber trotzdem ein schönes Plätzchen bieten wollen.

Die beiden ein- bis zweijährigen Katzen sind nämlich ausgesprochen schüchterne "Angsthasen", wie die Tierhilfe verrät. Sie wollen nicht angefasst und gestreichelt werden - mit ihnen holt man sich also sicherlich keine Kuschelkatzen nach Hause. Das sollte Interessenten bewusst sein.

Laila und Loreley brauchen aufgrund ihrer Vergangenheit in der Natur viel Freiheit, am besten auf einem Hof, in dem sie im Sommer draußen herumtollen, sich im Winter aber auch ins Warme zurückziehen können.

Nach monatelangem Kämpfen ums Überleben und dem Jagen nach Essen freuen sie sich zudem darauf, ihr Futter ganz gemütlich serviert zu kommen. Und ganz wichtig: Die beiden sind ein Herz und eine Seele und werden nur zusammen ausziehen.