21.10.2023 13:02 2.335 Arbeiter werkelt an Funkmast herum und bekommt Schrecken, als er hineinschaut

Der Techniker arbeitete vor kurzem an einem Mobilfunkmast in San Antonio. Als er jedoch in die Konstruktion hinein blickte, traute er seinen Augen kaum.

Von Christian Beck

San Antonio (USA) - Herr M. rief sofort um Hilfe: Der Techniker arbeitete vor kurzem an einem Mobilfunkmast in San Antonio (Texas, USA). Als er jedoch in die meterhohe Metallkonstruktion hinein blickte, war er bestürzt! In einem Funkmast in der US-Stadt San Antonio entdeckte Herr M. einen eingeschüchterten Kater. © Fotomontage: Facebook/City of San Antonio Animal Care Services//Facebook/City of San Antonio Animal Care Services Wie die Tierschützer des "City of San Antonio Animal Care Services" bei Facebook bekannt gaben, fand Herr M. dort neben anderen Tierresten einen lebendigen Kater. Der besorgte Mann alarmierte daraufhin umgehend die Behörden, um den kleinen Stubentiger zu befreien und damit sein Leben zu retten. Als Tierpfleger Cortez vor Ort eintraf, begaben sich beide "auf eine herausfordernde Mission", um das verängstigte Fellknäuel, später "Mark" genannt, zu bergen. Dies gelang ihnen glücklicherweise! Da Mark jedoch allem Anschein nach bereits längere Zeit in Gefangenschaft verbracht hatte, wurde er für einen Gesundheitscheck schleunigst in die Tier-Notaufnahme transportiert. Dem Kater ging es jedoch allem Anschein nach den Umständen entsprechend gut. Mithilfe eines Tierschützers gelang es, das Tier aus seiner Gefangenschaft zu befreien und in Sicherheit zu bringen. © Fotomontage: Facebook/City of San Antonio Animal Care Services//Facebook/City of San Antonio Animal Care Services Wie das Samtpfötchen in den Mast gelangt war, blieb unklar. Jetzt kann er jedoch weiterhin "als Gemeinschaftskater ein normales Leben führen", heißt es in dem Beitrag.

