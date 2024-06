Ausgesetzt und dem Tod überlassen! So geht es den Leipziger Kitten inzwischen

Leipzig - Ihr Schicksal bewegte wohl sämtliche Leipziger Tierfreundinnen und -freunde: Ende Mai wurden in Leipzig zehn Kätzchen gefunden - ausgesetzt in einem Karton. Das Tierheim der Messestadt, das sich den Kitten angenommen hat, gab nun ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Die ausgesetzten Kitten befinden sich langsam auf dem Weg der Besserung. © Montage Instagram/Tierheim Leipzig

Die Kitten, die von einer Kollegin des Tierheims gefunden worden waren, befanden sich in teilweise lebensbedrohlichen Verfassungen. So mussten drei von ihnen kurz nach der Aufnahme ins Tierheim eingeschläfert und so von ihrem Leid erlöst werden.

Um finanzielle Unterstützung für das Personal bei der Pflege der restlichen Katzenkinder zu beschaffen, sammelte das Tierheim über einen Link Spenden - welcher wohl auch fleißig geklickt wurde.

"Die Anteilnahme an ihrem Schicksal war groß, ebenso die Spendenbereitschaft", meldete das Heim auf seiner Instagram-Seite. "Wir konnten einige Spenden verbuchen und möchten euch auf diesem Wege im Namen unserer Katzen recht herzlich dafür danken."

Die sieben Kitten befinden sich inzwischen auf dem langsamen Weg der Besserung, nehmen Futter zu sich und erholen sich von ihrem Schnupfen. Bis sie ihre schwerwiegenderen Probleme wie Augenentzündungen und Giardien auskuriert haben, wird aber noch einige Zeit ins Land gehen, so die Pfleger.