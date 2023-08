Baby-Katze wird von Kindern gequält: Nach ihrer Rettung erkennt man sie kaum wieder

Das Fell und die Haut der Katze zu reinigen, gestaltete sich als gar nicht so einfach. "Ich habe gegoogelt, wie man Kleber von Katzen entfernt", sagt er gegenüber Newsweek . Damit bekam er zwar den Leim aus ihrem Fell, aber nicht von ihrer Haut ab.

Dann berichtete ihm aber eine Frau vor Ort, dass die arme Katze voller Kleber wäre. "Dieselbe Dame erzählte mir, dass am Samstag ein paar Kinder erst mit ihr gespielt und sie dann mit Klebstoff beschmiert hätten."

Cocos Retter tat alles, um das Fell und die Haut des Tieres vom Leim zu befreien. © Screenshot/Reddit/u/ikedness

Daraufhin zeigte das Internet eine seiner guten Seiten: Cocos Retter wandte sich an die anderen User auf Reddit und fragte, wie er dem Kätzchen helfen könnte. Dort erhielt er schließlich den rettenden Tipp, ein bestimmtes Öl zu nutzen. "Nach zwei bis drei Stunden leichtem Bürsten mit Kokosnussöl und einem Schwamm waren 99 Prozent des Klebers entfernt", so der Tierfreund.

Doch Coco war noch nicht übern Berg. "Sie ist unterernährt und war schon sehr geschwächt, als ich sie abgeholt habe, und mit der Zeit wird sie immer schwächer", schreibt der Reddit-Nutzer in einem seiner ersten Posts über die Katze. "Dies ist das erste Mal, dass ich so was mache, und ich glaube, ich bin völlig überfordert."

Doch User u/ikedness gab nicht auf und setzte alles daran, die kleine Coco zu retten. Viele Tierarztbesuche und Medikamenten-Gaben folgten, bis der weiße Streuner sich vollständig erholen sollte.