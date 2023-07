Baby-Katzen landen im Tierheim: Dann entdecken Pfleger etwas in ihren Ohren

Bergheim - Das Tierheim Bergheim bei Köln nahm jüngst fünf kleine Kätzchen bei sich auf, die in einem sehr schlechten Zustand zu den Tierrettern gebracht worden waren. Die Pfleger mussten die Vierbeiner von unzähligen Parasiten befreien!

Die Katzen kamen in einem erbärmlichen Zustand zu den Tierrettern. © Instagram/tierheim_bergheim (Screenshot)

Am Mittwoch hatte das Tierheim zunächst ein "Gruselvideo" auf seinem Instagram-Kanal geteilt, in dem eine Mikroskopaufnahme der Ohren der fünf kleinen Kätzchen zu sehen war - und nicht nur das!

Denn in den Ohren der Miezen hatten sich etliche Milben getummelt, die erst einmal mühselig entfernt werden mussten.

Die Parasiten waren dabei nicht die einzige Baustelle der jungen Katzen, denn auch insgesamt waren die Tiere in einem erbärmlichen Zustand im Tierheim eingetroffen, wie die Pfleger am Donnerstag in einem weiteren Instagram-Beitrag schilderten.

Dazu teilten sie auch einen Schnappschuss ihrer Schützlinge, die in der Einrichtung nun aufgepäppelt werden.