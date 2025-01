Babykatze liegt im Sterben: Was ihre Artgenossin dann tut, berührt so viele

Hobart (Washington) - Was für herzzerreißende Bilder: Katze Poppy nimmt Babykater Journey buchstäblich in ihre Arme, liebkost ihn fürsorglich. Eigentlich ist die Samtpfote mit ihren rund drei Monaten selbst noch ein Jungtier. Doch sie scheint genau zu spüren, dass das arme Fellknäuel im Sterben liegt.

Um Journeys Leiden zumindest erträglicher zu machen, vertraute sie ihn Poppy an.

Sie habe an der sogenannten felinen neonatalen Isoerythrolyse gelitten, sagte Saldana. Dabei vertragen sich die Blutgruppen von Muttertier und Nachwuchs nicht, sodass die Kleinen nach etwa zwei Wochen sterben.

Das zarte Geschöpf sei extrem krank und nicht ansprechbar gewesen, erklärte die Tierfreundin diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

In einem TikTok-Video sind mehrere der rührenden Momente zu sehen, in denen die Tiere miteinander kuscheln. Gedreht wurde der Clip von Journeys Pflegemutter Ashley Saldana aus Hobart, Washington.

Babykater Journey starb einen Tag nach dieser Aufnahme. © TikTok/Screenshot/soccercatmom

Vermutlich ein Segen für den winzigen Kater, der in den letzten Stunden seines Lebens so viel Liebe bekam wie möglich. "Sie ist so sanft und fürsorglich", schwärmte Poppys Frauchen gegenüber dem US-Magazin.

Einen Tag nachdem sie das Video gedreht hatte, starb Journey. Er wurde nur zehn Tage alt.

"Ich bin dankbar, dass er diesen Moment erleben durfte", so Saldana.

Doch nicht nur bei ihr hinterlässt die liebevolle Samtpfote einen so umwerfenden Eindruck. Auch beim TikTok-Publikum schlägt das Video hohe Wellen.

3,7 Millionen Klicks sind seit dem 7. Januar zusammengekommen, dazu mehr als 250.000 Likes. In der Kommentarspalte finden sich viele (gebrochene) Herzchen.

So hat Journey trotz seines kurzen Lebens am Ende sogar einen bleibenden Eindruck hinterlassen.