Babykatze miaut herzzerreißend: Doch der Zettel an ihrem Käfig knallhart

Kentucky (USA) - Was für ein süßes, zartes Miauen! Babykatze Jimmy hat die Herzen der TikTok- und Instagram-User Anfang des Monats im Sturm erobert. Millionen sahen das Video, in dem die kleine Mieze in ihrem Käfig sitzt. Dort miaut sie scheinbar traurig vor sich hin, weil offenbar niemand etwas mit ihr zu tun haben will. Ganz anders sah es ihr Tierarzt Dr. Matt McGlasson. Der Mann aus Kentucky hängte einen Zettel neben Jimmys Käfig, der es in sich hatte.

Beim TikTok-Publikum regte sich Widerstand. In der Kommentarspalte monierten nicht wenige, dass es Jimmy vermutlich doch nicht gut gehe. Auch Newsweek wollte wissen, was da los war und sprach mit Dr. McGlasson.

In dem rührenden Clip ist zunächst die "Warnung" zu sehen. "Glaubt nichts, was dieses Kätzchen sagt. Ihm geht es gut", heißt es da, ehe die Kamera zu dem zuckersüßen Samtpfötchen schwenkt.

"Glaubt nichts, was dieses Kätzchen sagt. Ihm geht es gut", so die Botschaft des Tierarztes. © Instagram/Screenshot/dr.mattmcglasson

"Ich war im Büro beschäftigt, eigentlich in einer Praxis, als mein Telefon klingelte und es meine Kinder waren. Sie hatten ein herrenloses Kätzchen in der Nachbarschaft gefunden, das sich unter einer Veranda versteckt hatte", so McGlasson.

Beim Kennenlernen sei ihm sofort aufgefallen, wie viel das Tier miaut habe. "Ich bin ein großer 'Better Call Saul'-Fan, und dieses Kätzchen spricht viel, also habe ich es Jimmy McGill genannt." In der besagten Hit-Serie wird die Geschichte des windigen Anwalts James McGill (Bob Odenkirk) und seiner Verwandlung in Saul Goodman erzählt.

Ob sich das kleine Kätzchen auch noch einmal verwandeln wird, ist derzeit offen. Fest steht dafür, dass sich das Miauen bereits ausgezahlt hat. Denn einem Lehrer von McGlassons Kindern konnte der Stubentiger das Herz zwischenzeitlich so sehr brechen, dass er ihn bei sich aufnahm.

Somit hat die Geschichte von Fellnase Jimmy ein gutes Ende genommen.