Babykatze wird nie richtig laufen können: Wie sie versucht, mitzuhalten, rührt so viele zu Tränen
Hobart (Washington/USA) - Ihre Hinterbeine sind gelähmt. Dennoch lässt sich die Babykatze "Lieutenant Dan" alias Danielle nicht unterkriegen. Zurzeit lebt das Jungtier zusammen mit seinen fünf gesunden Geschwistern bei seiner Pflegemutter Ashley Saldana (42) in Hobart, Washington (USA). Dort ist Anfang März ein TikTok-Video entstanden, das zeigt, wie die kleine Katze um Zugehörigkeit kämpft. Das Ergebnis rührt seitdem so viele User zu Tränen.
In dem Video werden Danielles Probleme schnell deutlich. Um sich vorwärts bewegen zu können, zieht sie ihre gelähmten Hinterbeine einfach hinter sich her.
Ihre Geschwister sind aber nicht nur deutlich mobiler als die Samtpfote, sondern auch ein ganzes Stück größer. Dennoch gibt Danielle zunächst alles, um beim Fangen-Spiel dazuzugehören.
Allerdings merkt das kleine Schnurrhaar nach einer Weile, dass es einfach schwächer ist als die anderen Katzen aus seinem Wurf. Kurz darauf stellt sich Danielle an den Rand, schaut nur noch zu. Am Ende des rührenden Clips hievt sich das Jungtier in sein Körbchen, wirkt danach ziemlich traurig.
Traurig ist in jedem Fall auch das TikTok-Publikum. 2,5 Millionen Klicks sind seit der Veröffentlichung des Clips zusammengekommen. In der Kommentarspalte geben viele ihr Mitgefühl preis.
Aber wie wird es nun wohl mit der Kleinen weitergehen?
Virales TikTok-Video zeigt traurige Szenen mit Babykatze Danielle
Pflegemutter Ashley Saldana sprach diese Woche mit Newsweek über das Schicksal des zierlichen Stubentigers. Demnach leidet Danielle am Manx-Syndrom, das unter anderem zur Lähmung ihrer Hinterbeine führt. Eine Heilung gibt es bislang nicht.
Sie würde sich "Zeit nehmen, um das perfekte Zuhause für Lieutenant Dan zu finden", erklärte die 42-Jährige dem US-Magazin. Sie rechne aber damit, die Babykatze noch "mindestens ein paar Monate" zu behalten.
Doch hat Danielle überhaupt ernsthafte Chancen, jemanden zu finden, der sie bei sich aufnehmen möchte?
"Es braucht das perfekte Zuhause und den perfekten Menschen. Aber ich bin mir sicher, dass sie ein tolles Zuhause finden wird", gab sich Saldana mehr als zuversichtlich gegenüber Newsweek.
Bleibt Danielle zu wünschen, dass ihre Pflegemama recht behält!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/soccercatmom