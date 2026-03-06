Was ihre Katze macht, während sie sich duscht, lässt Frau irritiert zurück

Nigeria - Ein ungewöhnlicher Moment aus dem Alltag einer Katzenbesitzerin sorgte im Netz für jede Menge Unterhaltung.

Bei diesem Anblick dürfte sich wohl jeder Haustierbesitzer beobachtet fühlen. © Threads/_aramiday245

Das Foto, das Katzenmama Ara auf ihrem Threads-Kanal "_aramiday245" teilte, ging schnell viral.

Zu sehen ist ihr orangefarbener Kater, der im Laufe der Zeit eine merkwürdige Angewohnheit entwickelte: Immer wenn sein Frauchen duscht, sucht er sich einen erhöhten Platz im Badezimmer und beobachtet das Geschehen aufmerksam.

Zu dem Bild schrieb Ara: "Jedes Mal, wenn ich dusche, legt er sich hierhin und schaut mir zu. Was ist los mit ihm?"

Auf dem Foto liegt die rotbraune Katze oben auf dem Rand der Duschkabine und verfolgt ruhig, was ihre Besitzerin macht - ein Anblick, den viele Tierhalter sofort wiedererkannten.

"Haha, du wirst von deiner eigenen Katze gestalkt", schrieb ein amüsierter Zuschauer. "Du übst wohl eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus", schrieb ein weiterer Nutzer.

Doch warum beobachten Katzen ihre Besitzer gern beim Duschen? Tierverhaltensforscher erklären, dass dieses Verhalten durchaus typisch ist. Die kleinen Stubentiger sind von Natur aus neugierig und denken territorial. Das Badezimmer bietet mit Wassergeräuschen, Dampf und neuen Gerüchen viele spannende Reize.

Außerdem trennt die Dusche Mensch und Tier kurzzeitig voneinander, was bei manchen Katzen den Wunsch auslöst, die Situation im Blick zu behalten.