Tasche hängt plötzlich an Tor: Was darin steckt, ist für viele wie ein Stich ins Herz

Antrim (Nordirland) - Es war bereits Abend, als mehrere Mitarbeiter des "Mid-Antrim Animal Sanctuary" die Tasche an ihrem Tor hängen sahen. Die Kollegen aus dem nordirischen Antrim eilten schnell zu dem verdächtigen Objekt. Ein genauerer Blick bestätigte ihre Befürchtung: Jemand hatte seine Katze darin eingesperrt und angehängt.

Diese Tasche hing am Tor des Mid-Antrim Animal Sanctuary. © Facebook/Screenshot/Mid-Antrim Animal Sanctuary

In der vergangenen Woche wandte sich das Tierheim in den sozialen Medien an den Besitzer, der das seinem Stubentiger angetan hatte.

"Wir sind zwar erleichtert, dass die Katze in Sicherheit gebracht wurde, doch ist das Aussetzen eines Tieres, selbst bei einer Tierschutzorganisation, nicht der richtige Weg, es abzugeben. Es war nicht ungefährlich für die Katze", tadelte das Mid-Antrim Animal Sanctuary.

Auf einem Foto präsentierte das Tierheim den Kater, der inzwischen Karma heißt. Der arme Stubentiger sitzt auf dem Bild mit einem traurigen Blick in einer Ecke des Tierheims, scheint nicht zu verstehen, wie ihm geschieht.

Hatte der Besitzer bereits geahnt, was das Tierheim in seinem Beitrag noch anprangern würde?