Bei Eiseskälte: Tierbesitzer setzt Kätzchen mitten im Schnee aus
Austin (USA) - Dieser Fund löste Empörung in den sozialen Netzwerken aus. Mitten in eisiger Kälte wurden acht kleine Kätzchen in einem Käfig ausgesetzt.
Wie die Polizei von Austin (Texas) auf X berichtete, waren die kleinen Samtpfoten in einem Käfig zusammengepfercht, der an einem schneebedeckten Gehweg ausgesetzt wurde - ohne Futter und schutzlos dem Winter ausgeliefert.
Zivilisten hatten umgehend die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, bot sich ihnen ein herzzerreißendes Bild: Die Kätzchen lagen eng aneinander gekauert im Käfig und zitterten vor Kälte.
Die Polizei brachte die Tiere ins städtische Tierheim "Austin Animal Services". Dort geht es den Fellnasen inzwischen wieder gut. "Sie sind sicher und werden versorgt", bestätigte ein Sprecher. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, sollen die kleinen Katzen zur Adoption freigegeben werden.
Gegen den unbekannten Besitzer wird nun ermittelt. Das Aussetzen von Tieren kann in Texas strafrechtlich verfolgt werden. Die Polizei bat auch potenzielle Zeugen um Mithilfe.
In der Pressemitteilung erklärte die Polizei: "Es ist niemals in Ordnung, Tiere bei eisiger Witterung ohne Schutz, Futter oder Wasser draußen zu lassen - besonders keine Tierbabys."
Katzen im Schnee ausgesetzt: Netz tobt vor Empörung
Der Fall sorgte auf X für tausendfache Reaktionen. User nannten die Tat "absolut bösartig" und lobten gleichzeitig das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten. "Danke, dass ihr diese kostbaren Katzenbabys gerettet habt", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Lebewesen sind kein Müll. Wie kann man so herzlos sein?"
Viele forderten auch härtere Strafen für Tierquälerei. Hätten die Kätzchen noch länger in den eisigen Temperaturen ausharren müssen, hätte das tödlich für sie enden können.
Titelfoto: X/Austin Police Department