Bei Eiseskälte: Tierbesitzer setzt Kätzchen mitten im Schnee aus

Austin (USA) - Dieser Fund löste Empörung in den sozialen Netzwerken aus. Mitten in eisiger Kälte wurden acht kleine Kätzchen in einem Käfig ausgesetzt.

Die kleinen Katzen saßen zusammengekauert in einem Käfig. © X/Austin Police Department

Wie die Polizei von Austin (Texas) auf X berichtete, waren die kleinen Samtpfoten in einem Käfig zusammengepfercht, der an einem schneebedeckten Gehweg ausgesetzt wurde - ohne Futter und schutzlos dem Winter ausgeliefert.



Zivilisten hatten umgehend die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, bot sich ihnen ein herzzerreißendes Bild: Die Kätzchen lagen eng aneinander gekauert im Käfig und zitterten vor Kälte.

Die Polizei brachte die Tiere ins städtische Tierheim "Austin Animal Services". Dort geht es den Fellnasen inzwischen wieder gut. "Sie sind sicher und werden versorgt", bestätigte ein Sprecher. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, sollen die kleinen Katzen zur Adoption freigegeben werden.

Gegen den unbekannten Besitzer wird nun ermittelt. Das Aussetzen von Tieren kann in Texas strafrechtlich verfolgt werden. Die Polizei bat auch potenzielle Zeugen um Mithilfe.

In der Pressemitteilung erklärte die Polizei: "Es ist niemals in Ordnung, Tiere bei eisiger Witterung ohne Schutz, Futter oder Wasser draußen zu lassen - besonders keine Tierbabys."