Frau beobachtet, wie ihre Katze mehrere Freunde einlädt

Charlotte (USA) - Mit diesem Anblick hatte Katzenbesitzerin Lexi nicht gerechnet: Als sie ihre Veranda betrat, stand sie plötzlich inmitten einer Katzenrunde. Ihre getigerte Katze Za hatte offenbar beschlossen, ein paar Freunde einzuladen.

Lexi kann es kaum glauben, aber ihr Haustier bringt immer wieder fremde Katzen mit nach Hause. © TikTok/lexxiisg

In einem Video auf ihrem TikTok-Kanal "lexxiisg" ist zu sehen, wie Lexi lachend feststellt, dass sie auf einmal "von sehr vielen Katzen umgeben" ist.

Neben Za haben es sich gleich zwei weitere Samtpfoten auf dem Balkon gemütlich gemacht. Eine dritte, schwarze Katze beobachtet das Geschehen vorsichtig aus der Ferne - ähnlich wie ein neugieriger Nachbar.

Lexi scherzte, Za sei extrem gesellig und bringe regelmäßig "ihre Freunde mit nach Hause". Passend dazu steht im Video: "Ich bin überzeugt, dass mein Haus der richtige Ort ist."

In der Bildunterschrift verriet die US-Amerikanerin außerdem, dass sie Zas Katzenfreunde "schon seit ihrer Kindheit kennt". Ob Streuner oder Haustiere aus der Nachbarschaft? Unklar, aber alle scheinen willkommen zu sein.

Die Community reagierte begeistert. "Jeder liebt das coole Kind mit der entspannten Mutter", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb überzeugt: "Katzen sind spirituelle Wesen. Wenn sie bei dir sind, vertrauen sie dir." Ein weiterer Follower witzelte: "Du hast EINE Katze, aber du fütterst jetzt SIEBEN."