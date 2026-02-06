Sie war fast 20 Jahre Dauergast: Große Trauer um Kult-Mieze aus Basketball-Tempel

Belgrad (Serbien) - Hallenwärterin, Fan-Liebling, Tier-Promi: Der Basketball -Tempel von Belgrad war fast zwei Jahrzehnte lang das Zuhause von Samtpfote Ljubica. Doch nun ist die Kult- Katze völlig überraschend verstorben.

Auf X verkündete Serbiens Basketball-Top-Team KK Roter Stern Belgrad Ljubicas Tod. © X,@ljubicathecat

Mit einem rührenden Beitrag auf X gab der serbische Hauptstadt-Klub Roter Stern den Tod der putzigen Fellnase bekannt.

18 Jahre lang habe sie an zahlreichen Veranstaltungen und Wettkämpfen teilgenommen und damit die Herzen vieler Menschen im In- und Ausland erobert, erklärte der "EuroLeague"-Teilnehmer in dem am gestrigen Donnerstag veröffentlichten Posting, lud dazu ein Bild der verstorbenen Fellnase hoch.

Diese hatte damals Zuflucht zwischen den Tribünen der mit rund 8000 Zuschauern fassenden Aleksandar-Nikolić-Halle im Norden der Millionenmetropole gesucht. Von da an war sie aus der Heimstätte der drei städtischen Basketball-Teams Partizan, OKK sowie Roter Stern nicht mehr wegzudenken.

Letzterer hatte es dem Samtpfötchen dabei wohl besonders angetan. Unter dem schweren Blick verfolgte sie nämlich sämtliche Trainingseinheiten sowie Partien des Klubs. Darüber hinaus teilte sich die Mieze gar noch die Katakomben mit Spielern, Vereinsmitarbeitern sowie dem Trainerstab, war somit mittendrin statt nur dabei.

Den hierdurch erlangten Kult-Status würdigte der Verein im Dezember 2021 mit besonderen Gesten. Neben einer sich "eigenpfötig" herausgegebenen Dauerkarte auf Lebenszeit wurde eine X-Seite ins Leben gerufen, auf der Schnappschüsse aus Ljubicas Alltag als Fan- und Hallenwärterin veröffentlicht wurden.