Klein und völlig hilflos: Zwei Babykatzen landen innerhalb kurzer Zeit im Tierheim

Bergheim - Diese Winzlinge hatten wahrlich Glück im Unglück, denn ohne menschliche Hilfe hätten die beiden Katzenbabys womöglich nicht überlebt. Das Tierheim Bergheim bei Köln schilderte an diesem Wochenende die Geschichte der Notfellchen.

Das kleine Kätzchen wurde vom Tierheim auf den Namen Remondy getauft. © Instagram/tierheim_bergheim

Sie sind erst kurze Zeit auf der Welt und haben schon einiges erlebt - jetzt sind die Winzlinge jedoch glücklicherweise in Sicherheit!

Am Samstagabend berichteten die Bergheimer Tierretter von zwei kleinen Fundkätzchen, die jüngst den Weg ins Tierheim gefunden hatten und teilten dazu auch einen niedlichen Clip, der die jungen Miezen zeigte.

Wie die Tierretter schilderten, war das schwarze Kätzchen bereits in der vergangenen Woche von einem aufmerksamen Mitarbeiter auf dem Gelände eines Müllverarbeitungsbetriebs entdeckt und ins Tierheim gebracht worden. Und dort blieb die Minimieze, die den Namen Remondy bekam, nicht lange allein!

Kurz vor dem Wochenende wurde nämlich eine weitere Babykatze bei den Mitarbeitern abgegeben, die in einem Pappkarton in eine Tierklinik gebracht wurde. "Vermutlich wurde auch sie gefunden", nahmen die Tierretter an.

Das zweite Kätzchen wurde auf den Namen Nala getauft und wird zurzeit gemeinsam mit Kumpelin Remondy daheim bei einer Kollegin des Tierheims aufgepäppelt.