Ferdinand ist es ständig kalt: Wer schenkt der Katze warmes Zuhause?

Hamburg - Der Kater gehört einer Rasse an, die einen Gendefekt hat. Sobald es kalt wird, sollte Ferdinand in der Stube bleiben. Wer nimmt die Katze auf?

Alles in Kürze

Ferdinand ist seit Anfang Juli im Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Seit nunmehr drei Wochen ist der drei Jahre junge Kater in der Obhut des Hamburger Tierschutzvereins. Im Tierheim an der Süderstraße hat er sich langsam eingewöhnt, doch die Fellnase möchte so schnell wie möglich ein warmes Zuhause bekommen.

Ferdinand ist eine Cornish Rex, eine Rasse, die ursprünglich aus Cornwall (Großbritannien) stammt. Die Stubentiger haben einen Gendefekt, der ihr Aussehen sehr speziell macht. Das Fell besteht hauptsächlich aus Unterfell.

Das gibt den Fellnasen zwar den Vorzug eines schönen, welligen Mantels, der allerdings recht dünn ist. Wenn es kühl wird, frieren Cornish Rex schnell.

Ferdinand ist eine sehr aktive Katze und, wie sollte es anders sein, hat seinen eigenen Kopf, den er auch sehr gern durchsetzt. Nichtsdestotrotz wünscht sich der Vierbeiner eine ruhige Umgebung.

Der Kater wünscht sich Aufmerksamkeit, daher sollte er in seinem neuen Zuhause möglichst oft Gesellschaft haben. Die Mitbewohner sollten ihm aber auch seinen Freiraum lassen.