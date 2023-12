"Bunte Pralinenschachtel": Niedliche "Gummibären-Bande" sucht ein Zuhause

Stendal - Von jeder Farbe eine dabei: Im Tierheim Stendal wartet eine zuckersüße Kätzchen -Gruppe auf neue Besitzer. Wer verliebt sich in die bunte Rasselbande?

Die fünf bunten Katzenbabys, auch "Gummibären-Bande" genannt, warten im Tierheim Stendal auf Besitzer. © Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal

Wie das Tierheim auf Facebook schreibt, haben die fünf Katzenbabys die witzigen Namen Clumsy, Cubbi, Gargamel, Grummi Gummi und Mama Grammy Gummi.

Die "Gummibären-Bande", wie sie liebevoll genannt werden, sind nämlich "wie bunt gemusterte Pralinen, die alle unterschiedlichen Geschmack bieten, aber zusammen ein Fest für die Sinne sind".

Die fünf Miezen sind zunächst etwas schüchtern, aber trotzdem lieb, charmant und neugierig. Mit etwas Eingewöhnungszeit gewinnen sie Vertrauen und mischen dann jedes Zuhause auf.

Besonders aufgeschlossen ist der niedliche Gargamel, der mutig für seine Artgenossen alles erkundet - und auch als Erster die Streicheleinheiten abholt.

Die Schnurrer möchten nun in ein ruhiges Für-immer-Zuhause einziehen, am liebsten im Doppelpack oder zu einer anderen Katze, sowohl in Wohnungshaltung als auch mit Freigang.