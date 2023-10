Das Streunerkatzen-Problem: Wie Sachsen-Anhalt gegensteuert

Magdeburg - Tausende Streunerkatzen sind vermutlich in Sachsen-Anhalt noch immer unterwegs. Damit sie sich nicht unkontrolliert vermehren, steuert das Land entgegen.

In Sachsen-Anhalt sind tausende Streunerkatzen unterwegs. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Seit Beginn des Kastrationsprogrammes für Streunerkatzen im September 2020 sind in Sachsen-Anhalt etwa 3530 Katzen durch Tierschutzvereine kastriert worden.

Das teilte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das sind rund 1000 Katzen mehr als vor etwa einem Jahr.

Das Land habe für die Kastrationen etwa 320.000 Euro bereitgestellt, so der Sprecher. Für 2023 stünden weitere Mittel in Höhe von rund 38.000 Euro zur Verfügung. Im kommenden Jahr seien Mittel in Höhe von 120.000 Euro vorgesehen. Die Eingriffe sind je nach Geschlecht der Katze unterschiedlich teuer.

Eine Beispielrechnung in der aktuell gültigen Gebührenordnung sieht einen Preis für die Kastration eines Katers in Höhe von 88,89 Euro vor. Eine Katze würde analog zu diesem Beispiel laut Ministeriumssprecher 147,56 Euro kosten. Die Höhe der Gebührensätze kann variieren.

Die Anzahl freilebender herrenloser Katzen zu schätzen, sei grundsätzlich schwierig, sagte der Sprecher. Katzen seien dämmerungsaktive Tiere, die tagsüber selten zu sehen seien. Zählungen an Futterstellen erfolgten meist punktuell und nicht landesweit.