Besitzer ziehen weg, Kater bleibt zurück: Menschen mit großem Kuschelbedürfnis gesucht

Kater Karlchen sucht eine Pflegestelle bei lieben Katzenfreunden. © Instagram/ tierheim_dellbrueck

In seinem hohen Alter sollte Opa Karlchen eigentlich ein sorgenfreies Leben führen - samt ausgiebigen Kuscheleinheiten und feinstem Futter in Hülle und Fülle. Doch statt in Frieden seinen Ruhestand zu genießen, sitzt der Kater aktuell im Tierheim und fühlt sich dort leider nicht wirklich wohl.



Natürlich setzen die engagierten Pfleger alles daran, den Alltag so genehm wie möglich für den Persermischling zu gestalten, doch Karlchen sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause bei Menschen, die sich mit Liebe und Hingabe um ihn kümmern.

Wie die Kölner Tierretter am Donnerstag in ihrem neuesten Instagram-Beitrag berichteten, war der Vierbeiner vor einiger Zeit alleine aufgefunden worden, während seine Besitzer unbekannt verzogen waren.

Karlchen wurde offenbar einfach zurückgelassen, muss sich in seinem Alter nun nochmal neu orientieren.

So suchen die Tierretter für ihren betagten Schützling nach einer liebevollen Bleibe bei "Menschen mit großem Kuschelbedürfnis", in der der Katzen-Opa als Einzelprinz residieren kann.