"Die Fantastischen Vier": Freche Katzen-Familie will in neues Leben starten

Delitzsch - Im November erblickte in Nordsachsen ein zuckersüßes Katzen -Quartett das Licht der Welt. Jetzt sind die Kleinen endlich bereit für die Vermittlung.

Bei einer Pflegestelle des Delitzscher Tierheims wartet eine süße Katzenfamilie auf ihre baldige Adoption. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Genauso wie der ihrer Mutter Judy beginnen auch die Namen der vier Kitten mit dem Buchstaben J: Josy, Jayden, James und Jordan sind nun allesamt zweieinhalb Monate alt und freuen sich auf ihre neuen Lebensabschnitte.

Auf Facebook beschreibt das Delitzscher Tierheim die lustigen Anekdoten der Pflegemutter, die sich tattäglich mit den verrückten Aktionen der Rasselbande herumschlagen muss.

So lieben es die Katzen, den beiden Hunden der Familie auf die Nerven zu gehen oder im Haushalt "mitzuhelfen" bzw. Chaos zu stiften.

"Die Fantastischen Vier", wie sie vom Tierheim genannt werden, würden aufgrund ihrer engen Bindung am liebsten im Doppelpack in ihre neuen Zuhause ausziehen. "Nur im Notfall, oder wenn alles auf Anhieb passt, geht ein altersmäßig passender Kumpel oder eine Kumpeline", so die Tierschützer.