Depressiver Kater bekommt ein Geschwisterchen: So süß ist seine Reaktion

Mango, eine rothaarige Amerikanische Waldkatze, war sehr traurig - bis seine Besitzer eine zweite Katze ins Spiel brachten.

Mango zeigte erste Anzeichen von Depressionen, als seine Besitzer nach der Corona-Pandemie wieder zur Arbeit gingen und ihn somit alleine ließen.

Die Familie brachte den Kater zum Tierarzt, doch der konnte keine Anzeichen für eine körperliche Erkrankung feststellen. Er führte das merkwürdige Verhalten des Tieres auf Einsamkeit zurück.

In der Hoffnung, dass ein Geschwisterchen Mangos Stimmung aufhellen würde, beschloss die Familie, sich eine zweite Katze zuzulegen.

Da Maine-Coon-Katzen gesellige Tiere sind und ständig Aufmerksamkeit brauchen, war es Mangos Besitzern klar, schnell handeln zu müssen.

So kam eines Tages die kleine Hera in die Familie. Der erste spannende Moment, in dem sich die beiden Kätzchen begegneten, wurde auf dem TikTok-Kanal "mangoandheramainecoons" festgehalten.