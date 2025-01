Der scheue Krümel hat's im Tierheim schwer: Wer kümmert sich um den kleinen Kerl?

Kassel - Da seine Halterin offenbar das Interesse an ihm verloren hat, sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel nun ein neues Zuhause für den kleinen, schüchternen Krümel.

Im Tierheim ist Krümel der Kleinste und hat es dementsprechend nicht immer leicht. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Krümel ist etwas mehr als ein halbes Jahr alt und lebt seit Ende November letzten Jahres in der Wau-Mau-Insel.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, kam Krümel als Fundtier an. Er sei kastriert, gechippt und registriert - so wie es in Kassel Pflicht ist. Dennoch habe sich seine Besitzerin bis heute nicht gemeldet, weshalb die Tierpflegerinnen und Tierpfleger in Kassel annehmen, dass Krümel nicht mehr willkommen ist.

Jetzt soll also ein Ort für ihn gesucht werden, wo man ihn gerne um sich hat - "bei Katzenfreunden mit mehr Verantwortungsbewusstsein", wie es auf der Webseite heißt.

Demnach habe er es Im Tierheim nicht so ganz einfach. So zeige er sich immer ein wenig scheu. Das liege aber vermutlich daran, dass er wohl viel Respekt vor den mit ihm im Tierheim lebenden Katzen habe, vermuten die Tierpfleger.

So seien seine Mitbewohner alle größer als der kleine Krümel. Außerdem seien auch ein paar Einzelgänger darunter, die es nicht mögen würden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und das würden sie dann auch sehr deutlich zeigen.