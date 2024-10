Dickster Kater der Welt ist tot: So viel brachte er auf die Waage

Die Lust auf Bewegung hielt sich bei dem Kater in Grenzen. © Screenshot/Instagram/matroskin_prm

Am Wochenende verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Katers schlagartig. Mit Atemnot wurde "Kroshik" in die Tierklinik eingeliefert, lag sogar in der Sauerstoffkammer. Alle inneren Organe wie Leber, Gallenblase, Nieren und Blase waren angegriffen, schrieb das Rehazentrum in einem Beitrag.

Nur wenig später verstarb der dicke Kater, der durch sein Gewicht auf Instagram eine riesige Bekanntheit erlangte. "Laut Ärzten hatte Kroshik mehrere Wucherungen in der Milz und Metastasen in anderen inneren Organen", hieß vonseiten der Rehaklinik.

Diese seien erst kurz vor seinem Tod entdeckt worden. Vorher sei eine genaue Ultraschalluntersuchung aufgrund seiner Fettleibigkeit gar nicht möglich gewesen.

Fans, welche "Kroshiks" Reise verfolgt hatten, trauern nun um ihr Internet-Idol. "Der Kleine hinterlässt einen schweren irdischen Körper und läuft nun auf leichten Wolken", sinnierte eine Userin auf Instagram.