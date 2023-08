Die Katze aus dem Sack: Chloe kann endlich ein neues Leben beginnen

Wurzen - Zugebunden in einem Sack war sie vor knapp vier Monaten wie aussortierte Kleidung in einem Kleidercontainer entsorgt wurden. Nun ist Chloe bereit dazu, ein neues Leben zu beginnen.

Nur wenige Wochen ist es her, als Chloe grausames Schicksal schockierte. Nun blickt sie einer schönen Zukunft entgegen. (Bildmontage) © Bildmontage: Tierheim Wurzen

Nur wenige Wochen ist es her, dass die zweijährige damals schwangere Katzendame dem Tod ins Auge blickte.

In einem zugebundenen Sack gefangen, gab es für sie kein Entkommen aus dem Kleidercontainer, in dem ihre ehemaligen Besitzer sie entsorgten.

Dank der Hilfe eines aufmerksamen Passanten wurde Chloe und ihren Babys das Leben gerettet.

Nun konnten ihre drei kleinen Kitten schon zu ihren neuen Familien ziehen, sodass auch Chloe bereit ist. ein neues Leben in einem liebevollen Zuhause zu beginnen.

Ideal wäre ein Leben als Einzelkatze mit Freigang. Da sie aus Frust auch gerne mal etwas grober wird, ist sie eher weniger für kleine Kinder geeignet.

Chloe benötige, angesichts ihrer Vergangenheit, viel Aufmerksamkeit, Zuwendung und Liebe. Gechippt, geimpft und kastriert kann sie kaum erwarten, endlich durchzustarten.

Falls Ihr an der wahrhaftigen Glückskatze interessiert sein solltet, könnt Ihr Euch beim Tierheim via Facebook oder per Mail melden.