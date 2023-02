Diese Katze ist eine Touristenattraktion, doch nun ist sie verschwunden!

Szczecin (Polen) - Was hat Gacek, was andere Katzen nicht haben? So genau weiß das niemand, doch der schwarz-weiße Kater ist im polnischen Szczecin (deutsch: Stettin) eine echte Touristenattraktion! Selbst Google hat schon empfohlen, das drollige Tier unbedingt zu besuchen. Bis jetzt.