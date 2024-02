Dreibeinige Katze landet mit Baby im Tierheim: Finden sie endlich ihr Glück?

Die etwa zweijährige Lucia hat ein Hinterbein wohl bei einem Autounfall verloren. Das schränkt sie in ihrem Alltag jedoch überhaupt nicht ein.

Die Europäische-Kurzhaar-Katze Lucia kam ursprünglich als Fundtier mit ihren drei Babys ins Tierheim. Was die Samtpfoten zuvor alles durchmachen mussten, ist ungewiss.

Ermana (l.) wurde kürzlich kastriert und trägt daher einen Strampelanzug. Vom Spielen mit ihrer Mama (r.) hält sie das nicht ab. © Tierheim München

Leider haben beide gesundheitliche Probleme: Sie sind leukosepositiv und mit dem felinen Coronavirus infiziert.

Da sie dadurch mit einem geschwächten Immunsystem zu kämpfen haben, dürfen Lucia und Ermana nur in der Wohnung gehalten werden. So stecken sie andere Katzen draußen nicht an und fangen sich selbst keine weiteren Erreger ein.

Ihre Krankheit ist nicht auf Menschen übertragbar. Weitere Informationen zu ihrer Gesundheit erhältst Du bei den Pflegern im Tierheim.

Derzeit trägt Ermana einen kleinen Strampelanzug, weil sie kürzlich kastriert wurde - in Zukunft braucht sie dann aber keine Klamotten mehr.

Hast Du Interesse an dem süßen Duo? Dann melde Dich im Katzenhaus OG unter der Tel. 089/92100036 und lerne Mutter und Tochter bei einem Besuch kennen.