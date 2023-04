Ein Leben wie Gott in Frankreich: Lagerfeld-Katze ist millionenschwer!

Madame "Choupette" durfte auch schon häufiger in edlen Privatjets um die Welt jetten. © Screenshot/Instagram/Choupetteofficiel

Ein Vermögen, das drei Millionen Dollar überschreitet, ist für eine Katze nicht übel. Doch die Rede ist nicht von irgendeiner Mieze, sondern von keiner Geringeren als Karl Lagerfelds treuer Wegbegleiterin "Choupette".

Wie die "Bild" berichtet, ist die mittlerweile elfjährige Birma-Katze in die großen Fußstapfen ihres geliebten Besitzers getreten. Mit diesem durfte sie zu Lebzeiten der Mode-Ikone sogar regelmäßig am Tisch dinieren und ein Leben in Saus und Braus führen.

Das bis zu seinem Tod unzertrennliche Paar lernte sich 2011 kennen, als der Modezar die Katzendame quasi auf dem Präsentierteller von seinem damaligen Freund Baptiste Giabiconi (33) geschenkt bekam.

Im Scherz sagte Lagerfeld bereits damals, dass seine "Choupette" berühmter sei als er selbst. Und so ganz Unrecht hatte er damit nicht, denn: Die wunderhübsche Fellnase kann stolze 136.000 Instagram-Follower für sich verbuchen und erhält sogar Model-Aufträge.

Richtig gehört! Die Birma-Dame war erst kürzlich in der Mai-Ausgabe der US-"Vogue" zusammen mit Supermodel Naomi Campbell (52) zu sehen.