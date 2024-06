19.06.2024 14:53 Einfach ausgesetzt: Katze in zugeklebtem Karton gefunden

Am Mittwoch hat eine aufmerksame Anwohnerin in Hannover eine Katze in einem zugeklebten Karton gefunden. Wer war das und wem gehört das Tier?

Von Mila Martinez

Hannover - Am Mittwoch machte eine aufmerksame Anwohnerin in Hannover eine besorgniserregende Entdeckung. Eine Katze wurde in einem zugeklebten Karton ausgesetzt. Wer hat die Katze einfach in dem Karton ausgesetzt? © Polizeidirektion Hannover Gegen 8.30 Uhr hörte eine 63-jährige Frau in der Zimmermannstraße ein leises Miauen aus der Nähe einer Litfaßsäule. Bei intensivem Absuchen der Umgebung fand sie einen mit Klebeband verschlossenen Karton auf einer Parkbank. An der Oberseite waren Löcher eingestanzt.

Ohne hineinzuschauen und das "Paket" zu öffnen, brachte die Hannoveranerin den Karton, von dem sie annahm, dass sich darin eine ausgesetzte Katze befindet, umgehend zur Polizei in Hannover-Limmer. Katzen Katzenbaby in Plastiktüte "entsorgt": Tierschützer fassungslos Dort öffneten die Beamten den Karton und fanden eine verängstigte, aber ansonsten gesunde schwarz-weiße Katze vor. Die etwa einjährige Mieze wurde sofort dem Tierschutz übergeben, der sie nun vorübergehend aufgenommen hat. Über den Besitzer oder die Besitzerin der Katze ist derzeit nichts bekannt, meldete die Polizei am Mittwoch. Die Beamten haben gegen die unbekannte Person ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511/1093915 zu melden. Die Polizei hofft, durch die Mithilfe der Bevölkerung die Katze wieder mit ihrem rechtmäßigen Besitzer vereinen zu können.

Titelfoto: Polizeidirektion Hannover