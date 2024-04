Eltern bringen Überwachungskamera in Küche an: Was ihre Katze dann macht, ist erstaunlich

Wollte Alyssas Katze ganz gezielt "Hallo" in Richtung Kamera sagen? © TikTok/alyssawalter.s

Wenn Alyssa wieder zurück in ihre Studentenwohnung muss, bricht es ihr jedes Mal das Herz, ihr geliebtes Kätzchen zu verlassen.

Ihre Eltern ließen sich daher etwas Besonderes einfallen und brachten bei sich zu Hause in der Küche eine Kamera an, auf die Alyssa jederzeit per App zugreifen kann.

Dank der neuen Möglichkeit kann die junge Studentin von nun an jederzeit auf das Kamerabild zugreifen und sehen, ob es ihrer Katze gut geht.

Die Kamera war noch gar nicht lange installiert, da beobachteten Alyssas Eltern, wie sich die Fellnase offenbar ganz gezielt vor dem Gerät platzierte.

Hatte das Tier etwa verstanden, dass Alyssa sie mithilfe der Kamera sehen kann?

Ein Video auf dem TikTok-Kanal "alyssawalter.s" zeigt, wie die Katze zuerst auf den Kühlschrank klettert, sich auf die Hinterbeine setzt und mit ihren Vorderpfoten gezielt zu winken anfängt.