Er braucht Sicherheit und Geborgenheit: Wer schenkt Kater Phil ein Zuhause?

Hamburg - Wer schenkt dem ängstlichen Tier ein sicheres Zuhause? Kater Phil ist seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht, alt werden will er dort aber nicht.

Kater Phil aus dem Hamburger Tierheim sucht ein Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Vierbeiner kam als behördliche Sicherstellung am 28. Januar dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Dort präsentiert sich die Fellnase äußerst ängstlich und zurückhaltend. Von Menschen fühlt er sich momentan noch sehr bedrängt, weshalb er am liebsten in Ruhe gelassen werden will.

Phil ist derart unsicher, dass er sich im Zweifel nicht anders zu helfen weiß, als Krallen und Zähne einzusetzen. Seine zukünftigen Halter sollten deshalb Erfahrung im Umgang mit Katzen wie ihm haben und seine Körpersprache lesen können.

Sein neues Zuhause sollte zudem genug Platz bieten, damit Mensch und Tier sich aus dem Weg gehen können. Der Stubentiger braucht einige Rückzugsmöglichkeiten, um in Ruhe anzukommen und sich einzuleben.