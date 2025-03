Er braucht Zeit, bis er Vertrauen aufbaut: Wer gibt Kater Archi eine Chance?

Hamburg - Gibt es für Archi ein Happy End? Der Kater ist seit einigen Monaten in Hamburg im Tierheim untergebracht, will dort aber nicht alt werden - er hofft darauf, ein richtiges Zuhause zu finden.

Kater Archi aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Vierbeiner (Rasse: Europäisch Kurzhaar) kam am 9. November des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Seine Pfleger beschreiben den Stubentiger als durchaus nett und freundlich, gleichzeitig weiß Archi aber sehr genau, was er will und was nicht - von Fremden angefasst zu werden, gehört auf jeden Fall nicht dazu.

Bedrängung oder Manipulation mag der acht Jahre alte Kater generell überhaupt nicht. Im Notfall macht der aktuelle Tierheim-Bewohner auch mal von seinen Krallen Gebrauch, wenn ihm etwas so gar nicht passt.

Der Kater braucht seine Zeit, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Bei seiner Bezugstierpflegerin ist das mittlerweile passiert, sodass er sich auch mal ordentlich von ihr durchkuscheln lässt.