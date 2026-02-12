Er springt mit Leichtigkeit auf die Schulter: Kater Bali sucht Kuschelplatz
Großröhrsdorf - Noch lebt der Kater Bali im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht der einjährige Kater Bali ein liebevolles Zuhause, in dem er als Einzelprinz die volle Aufmerksamkeit seiner Menschen genießen kann.
Bali hat in der Vergangenheit leider schlechte Erfahrungen mit anderen Katzen gemacht und wurde gemobbt. Ein Zuhause, in dem er ganz für sich allein sein darf, wäre perfekt für ihn.
Die Tierheimmitarbeiter beschreiben den Stubentiger als äußerst anhänglich und verschmust. Er liebt Nähe, sucht viel Zuwendung und genießt engen Kontakt - dafür springt er auch gerne mal mit Leichtigkeit auf die Schulter seiner Menschen.
Weitere Informationen über Bali gibt es auf der Website des Tierheims.
Er kann es kaum erwarten, bei seinen neuen Menschen auf dem Schoß zu liegen, mit ihnen im Bett zu schlafen und all die Liebe zu bekommen, die er so sehr verdient.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de