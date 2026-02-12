Er springt mit Leichtigkeit auf die Schulter: Kater Bali sucht Kuschelplatz

Großröhrsdorf - Noch lebt der Kater Bali im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Bali genießt die Nähe zu Menschen in vollen Zügen. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht der einjährige Kater Bali ein liebevolles Zuhause, in dem er als Einzelprinz die volle Aufmerksamkeit seiner Menschen genießen kann.

Bali hat in der Vergangenheit leider schlechte Erfahrungen mit anderen Katzen gemacht und wurde gemobbt. Ein Zuhause, in dem er ganz für sich allein sein darf, wäre perfekt für ihn.

Die Tierheimmitarbeiter beschreiben den Stubentiger als äußerst anhänglich und verschmust. Er liebt Nähe, sucht viel Zuwendung und genießt engen Kontakt - dafür springt er auch gerne mal mit Leichtigkeit auf die Schulter seiner Menschen.