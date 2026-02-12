Katze als Beifahrerin: Mit dieser süßen Geste will sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken

Kalifornien (USA) - Die Katze als Beifahrerin mitnehmen? Für eine junge Frau offenbar selbstverständlich. Bei einem nächtlichen Abstecher zum Drive-in durfte ihre Samtpfote jedenfalls nicht fehlen und sorgte für einen besonders süßen Moment.

Mit viel Mühe scheint die Katze um ein eigenes Menü zu betteln. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/nenicitaaa

Ein Instagram-Clip, gepostet von @nenicitaaa, zeigt die Katzenbesitzerin gemeinsam mit ihrer Miez im Auto. Während sie ihre Bestellung aufgibt, sorgt die getigerte Beifahrerin für einen viralen Moment.

Auf dem Beifahrersitz stellt sich die Katze auf ihre Hinterbeine, legt ihre Pfoten eng zusammen und wippt aufgeregt auf und ab.

Neugierig späht sie durch das Fenster, als würde sie selbst ein Take-away-Menü bestellen wollen oder zumindest inständig darum bitten. Ihr erwartungsvoller Blick spricht dabei Bände.

In der Videobeschreibung liefert die Katzenmama den Kontext: "Wir waren gestern Abend bei In-N-Out und so hat sie sich die ganze Zeit verhalten, während wir im Drive-in standen."