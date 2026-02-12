Ihr Herz zu gewinnen ist schwer: Darum benötigt Patchy besondere Menschen
Kassel - Da lugt sie scheu unter einem Stuhl hervor. Denn die etwa zehnjährige Katze Patchy sucht sich genau aus, mit wem sie etwas zu tun haben möchte - und mit wem eben nicht.
Patchy kam im vergangenen Januar als Fundtier in das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel. Aber niemand erkundigte sich seither nach ihr. Auch sei sie weder gechippt noch kastriert gewesen, heißt es auf der Webseite des Tierheims. Dies wurde demnach aber bereits nachgeholt.
In ihrer bisherigen Zeit in der "Wau-Mau-Insel" habe sich Patchy erst einmal als "kleines Fräulein-rühr-mich-nicht-an" gezeigt, so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von ihren "Dosenöffnern" habe sie zunächst jedenfalls absolut nichts wissen wollen - außer Futter, versteht sich.
Sie sei eine richtige Charakterkatze, die eben weiß, was sie will. Langsam, aber sicher lasse sie jedoch auf der Katzenstation der "Mau-Wau-Insel" die Menschen näher an sich heran.
Und wenn sie dann doch ihr Herz verschenkt, dann habe man eine Freundin fürs Leben gefunden, heißt es auf der Webseite.
In ihrem neuen Zuhause sollte man Katze Patchy erst einmal viel Zeit geben
Generell benötige Patchy also Menschen, die ihr genügend Zeit und Raum lassen, damit sie sich an sie gewöhnen und Vertrauen fassen kann. Deshalb soll sie auch nur an Personen vermittelt werden, die bereits Erfahrung im Umgang mit Katzen besitzen.
Noch zu beachten ist, dass Patchy nach ihrer Eingewöhnungszeit gerne Freigang hätte. Deshalb sollte ihr zukünftiges Zuhause in einer ruhigen Umgebung fernab von Straßen- oder Schienenverkehr gelegen sein.
Zudem sei bei ihrer Eingangsuntersuchung festgestellt worden, dass sie sehr schlechte Zähne hat. Hier müsse in Kürze eine umfassende Zahnsanierung erfolgen, so die Tierpflegerinnen und Tierpfleger.
Wer Patchy gerne kennenlernen möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680 oder per E-Mail und über das Kontaktformular mit der "Wau-Man-Insel" in Verbindung setzen.
Titelfoto: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel