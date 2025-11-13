Familie geht campen und wird von einem "wilden Tier" überrascht
USA - Als eine Familie aus den USA ein entspanntes Wochenende unter den Sternen verbringen wollte, bekam sie plötzlich Besuch von einem ganz besonderen "wilden Tier".
In einem viralen Beitrag auf Reddit berichtete eine Camperin von einer Szene, die zahlreiche Herzen zum Schmelzen brachte: Während ihr Mann gemütlich am Lagerfeuer saß, sprang ein unbekanntes Tier unvermittelt auf seinen Schoß und machte es sich dort einfach bequem.
"Ich dachte erst, es sei ein Waschbär", schrieb die überraschte US-Amerikanerin. Doch das vermeintlich wilde Wesen entpuppte sich schließlich als eine flauschige, dreifarbige Katze.
Die süße Samtpfote, von der Familie liebevoll auf den Namen Ember getauft, blieb nicht nur zum Kuscheln am Feuer - sie verbrachte sogar die Nacht im Zelt, während draußen der Regen prasselte.
Nicht sicher, ob es sich hierbei tatsächlich um eine Wildkatze handelte, beschloss die Familie kurzerhand, das Tier mit nach Hause zu nehmen.
Später stellte sich jedoch heraus, dass die kleine Abenteurerin längst ein Zuhause hatte. Die niedliche Fellnase hieß Liona und gehörte Anwohnern in der Nähe des Campingplatzes.
"Wir haben sie so sehr ins Herz geschlossen", sagte die Camperin gegenüber Newsweek. "Aber ich bin froh, zu wissen, dass sie geliebt wird und uns an dem Wochenende besuchen kam."
Was ist der Unterschied zwischen Hauskatze und Wildkatze?
Im Netz sorgte die Geschichte für Begeisterung: Zahlreiche Nutzer feierten Liona als "die süßeste Wildkatze der Welt". Ein User schrieb liebevoll: "Sie war einfach eine nette Gastgeberin und wollte sicherstellen, dass ihr eine tolle Zeit habt."
Solltet Ihr einmal in eine ähnliche Situation geraten und Euch nicht sicher sein: Wildkatzen erkennt man laut Bericht an ihrem dicken buschigen Schwanz, der sich mit klar abgesetzten Ringen am Ende auszeichnet. Sie haben einen kräftigeren Körperbau als Hauskatzen und sind in ihrem Verhalten sehr scheu.
Titelfoto: Reddit/AmazingHamster7350