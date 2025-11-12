Katzenbabys gefunden: Tierheim braucht dringend Unterstützung

Großröhrsdorf (Sachsen) - Das Tierheim "Hoffnung für Tiere" hat fünf verwaiste Kätzchen aufgenommen, die in einer Scheune im Landkreis Bautzen gefunden wurden, und sucht nun dringend Unterstützung bei ihrer Versorgung.

Der Verein holte die Kitten umgehend ab, nachdem der Pflegedienst den Fund gemeldet hatte. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/tierhoffnung

Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere berichtet, wurden am Freitag in einem kleinen Dorf im Haselbachtal etwa fünf Wochen alte Katzenbabys von einem Pflegedienst gefunden.

Die winzigen Fellknäuel miauten herzzerreißend in der Scheune einer älteren Dame und machten so auf ihre Hilflosigkeit aufmerksam. Zum Glück schaute die Betreuungshilfe nach, entdeckte die Jungkatzen und informierte den Verein, der die Kitten sofort abholte.

Laut Nachbarn ist die Mutterkatze scheu und wild, sodass sie sich offenbar nicht richtig um ihre Jungen kümmern konnte. Denn die kleinen Katzen hatten verklebte Augen und litten unter starkem Flohbefall.

Jetzt werden sie im Tierheim rundum versorgt: Sie bekommen medizinische Behandlung, Impfungen, einen Mikrochip - und vor allem ganz viel Liebe und Zuwendung.