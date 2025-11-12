Katzenbabys gefunden: Tierheim braucht dringend Unterstützung
Großröhrsdorf (Sachsen) - Das Tierheim "Hoffnung für Tiere" hat fünf verwaiste Kätzchen aufgenommen, die in einer Scheune im Landkreis Bautzen gefunden wurden, und sucht nun dringend Unterstützung bei ihrer Versorgung.
Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere berichtet, wurden am Freitag in einem kleinen Dorf im Haselbachtal etwa fünf Wochen alte Katzenbabys von einem Pflegedienst gefunden.
Die winzigen Fellknäuel miauten herzzerreißend in der Scheune einer älteren Dame und machten so auf ihre Hilflosigkeit aufmerksam. Zum Glück schaute die Betreuungshilfe nach, entdeckte die Jungkatzen und informierte den Verein, der die Kitten sofort abholte.
Laut Nachbarn ist die Mutterkatze scheu und wild, sodass sie sich offenbar nicht richtig um ihre Jungen kümmern konnte. Denn die kleinen Katzen hatten verklebte Augen und litten unter starkem Flohbefall.
Jetzt werden sie im Tierheim rundum versorgt: Sie bekommen medizinische Behandlung, Impfungen, einen Mikrochip - und vor allem ganz viel Liebe und Zuwendung.
Jetzt Pate werden und die kleinen Fellnasen unterstützen
Vor Ort wurde außerdem eine Futterstelle eingerichtet, um die Mutterkatze einzufangen und kastrieren zu lassen. So soll ungewollte Vermehrung verhindert und weiteres Tierleid vermieden werden.
Damit die kleinen Fellnasen einen gelungenen Start ins Leben bekommen, sucht der Verein dringend Patenschaften. Die Kosten für Futter, Impfungen, Tierarztbesuche, Entwurmung und den Mikrochip belaufen sich auf etwa 120 € pro Kitten - alles finanziert durch Spenden.
Als Pate kann man die kleinen Katzen während ihres Aufenthalts im Tierheim besuchen und miterleben, wie sie Tag für Tag aufblühen und Vertrauen gewinnen.
Wer einem dieser kleinen Katzenbabys eine Patenschaft schenken möchte, findet alle Informationen auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: tierhoffnung.de