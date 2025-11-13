Katze zieht bei Polizei ein und schmust mit den Beamten

Oppenheim/Guntersblum - Eine grauschwarze Katze war offensichtlich auf der Suche nach einem neuen Zuhause: Der Vierbeiner wickelte mit seinem Charme problemlos die Mannschaft einer ganzen Polizeiwache in Rheinland-Pfalz um die Kralle. Kurz darauf tauchte auch eine Babykatze auf.

Auf einer Polizeiwache in Rheinland-Pfalz zog am Mittwochabend eine Katze ein: Der Vierbeiner konnte sich einiger Streicheleinheiten erfreuen. © Polizeiinspektion Oppenheim

Das Jungtier trieb sich bei einer Kindertagesstätte in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Guntersblum herum, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Bereits am späten Mittwochabend war in dem Ort eine erwachsene grauschwarze Katze einer Frau zugelaufen. Diese rief in der Folge gegen 22 Uhr bei den Beamten der Polizeiinspektion im nördlich gelegenen Oppenheim an und bat um Hilfe, weil die Mieze beharrlich nicht mehr gehen wollte.

Eine Streifenwagen-Besatzung rückte aus, nahm das der Frau zugelaufene Tier in Obhut und brachte den Vierbeiner zunächst auf die Wache in Oppenheim.

In der Polizeiinspektion erwies sich die Katze als äußerst zutraulich: Der Schmusetiger wollte "dem Wachhabenden über die Schulter gucken und ihn unterstützen", wie ein Sprecher es scherzhaft formulierte. Kurz darauf machte es sich der Vierbeiner auf der Lederjacke von einem der Beamten bequem, rollte sich zufrieden zusammen und schlief ein.