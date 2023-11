Familie hört Hilfeschreie unter einer Treppe: Was sie dort entdecken, bricht ihnen das Herz

Danbury (Connecticut/USA) - Was war denn da los? Als eine Familie kürzlich durch die Straßen Danburys im US-Bundesstaat Connecticut spazierte, erklangen plötzlich klägliche Hilfeschreie.

"Die zwei Kätzchen sind so weit nach unten gefallen, dass wir sie nicht erreichen konnten. Und ihre Köpfe steckten zwischen dem Beton fest", heißt es in dem Beitrag.

Ihr Mutter und zwei weitere Geschwister waren bereits auf der Suche nach den beiden, hielten sich ganz in der Nähe auf und wirkten verstört.

Mithilfe eines Airbags konnten die Katzen schließlich befreut werden. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Danbury Fire Department - CT (2)

Da sie die Tiere also nicht von oben herausziehen konnten, musste eine neue Lösung her. Kurzerhand schnappten sie sich Rettungsairbags und einige Holzblöcke, um sie in dem Spalt zu verkeilen. Dann wurden die Airbags mit Luft gefüllt, sodass sich der Spalt um wenige Zentimeter vergrößerte und die Katzen zu Boden fallen konnten.

Anschließend begannen die Kameraden, Steine unter der Treppe zu entfernen, sodass sie die Samtpfötchen von unten aus ihrer misslichen Lage befreien konnten. Und das klappte schließlich auch.

Die Erleichterung war riesengroß. Verletzt waren die kleinen Katzenkinder nämlich trotz ihres gefährlichen Abenteuers nicht.