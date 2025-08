Katze wartet ungeduldig auf Frühstück: Was sie dann macht, lässt Lachtränen fließen

USA - Kater Cheese liebt wenige Dinge so sehr, wie das morgendliche Frühstück. Kein Wunder also, dass er sich gern mal laut beschwert, wenn ihm das Mahl nicht pünktlich serviert wird.

Alles beginnt mit einem Mauzen. © TikTok/Screenshot/neemocat

In einem Video, das seine Besitzerin auf TikTok geteilt hat, sieht man Cheese gemeinsam mit Brüderchen Neemo vor der Küche sitzen und sehnsüchtig auf den Futternapf warten.

Dabei kann der rote Kater nicht anders, als laut zu mauzen.

Kaum öffnet sein Lieblingsmensch den Raum, flitzt er auch schon hinein - und präsentiert den mehr als 200.000 Followern seinen allerliebsten Trick.

Während seine Besitzerin ihren Arm ausstreckt, macht er sofort einen Satz, springt - so hoch er kann - in die Luft und klammert schließlich sich an der Hand seines Frauchens fest, sodass er schließlich an ihr baumelt wie eine kleine Handtasche.

Dabei ertönt ein klägliches Miau, bevor er den Trick wiederholt - wieder und wieder und wieder. Ein Ritual, was Kater und Mensch bereits verinnerlicht haben. Genannt wird dieses von Cheese's Besitzerin liebevoll "Frühstückshüpfer".