Fitzel, Fussel und Fluse hoffen auf ihr Glück: Wer schenkt ihnen ein Zuhause?
Reichstädt - Noch leben Fitzel, Fluse und Fussel im Tierheim Reichstädt - doch das soll sich bald ändern, denn sie sehnen sich nach einem liebevollen Zuhause.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, wurden die drei Katzenmädels im Jahr 2025 geboren und sind nun auf der Suche nach einem geduldigen und verständnisvollen Zuhause, in dem sie in ihrem eigenen Tempo ankommen dürfen.
Das Trio ist derzeit noch sehr ängstlich und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Gegenseitig geben sich die drei Katzen Halt und Sicherheit, weshalb sich die Mitarbeiter wünschen, dass sie möglichst gemeinsam vermittelt werden.
Alternativ wäre aber auch ein Zuhause mit einer bereits vorhandenen Katze denkbar, an der sie sich orientieren können.
Fitzel, Fluse und Fussel sind bereit für ihren Umzug in ein neues Zuhause
Die drei Stubentiger sind bereits geimpft und kastriert und damit bereit für den Umzug in ein neues Zuhause. Besonders wünschenswert wäre für sie die Möglichkeit zum Freigang, damit sie ihre Umwelt in aller Ruhe entdecken können.
Mehr Informationen zu Fitzel, Fluse und Fussel gibt es auf der Website des Tierheims Freital.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Reichstädt