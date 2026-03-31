Fitzel, Fussel und Fluse hoffen auf ihr Glück: Wer schenkt ihnen ein Zuhause?

Reichstädt - Noch leben Fitzel, Fluse und Fussel im Tierheim Reichstädt - doch das soll sich bald ändern, denn sie sehnen sich nach einem liebevollen Zuhause.

Fitzel (l.), Fluse (r.) und Fussel suchen ein neues Zuhause. © Tierheim Reichstädt

Wie der Tierschutzverein mitteilt, wurden die drei Katzenmädels im Jahr 2025 geboren und sind nun auf der Suche nach einem geduldigen und verständnisvollen Zuhause, in dem sie in ihrem eigenen Tempo ankommen dürfen.

Das Trio ist derzeit noch sehr ängstlich und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Gegenseitig geben sich die drei Katzen Halt und Sicherheit, weshalb sich die Mitarbeiter wünschen, dass sie möglichst gemeinsam vermittelt werden.

Alternativ wäre aber auch ein Zuhause mit einer bereits vorhandenen Katze denkbar, an der sie sich orientieren können.