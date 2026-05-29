Sie hüpft auf drei Beinen durchs Leben: Gibt es ein Happy End für Katze Felida?

Hamburg - Sie lässt sich von nichts und niemandem unterkriegen: Katze Felida hat schon einiges mitgemacht. Seit ein paar Monaten lebt sie nun in Hamburg im Tierheim. Sie hofft aber noch auf ein echtes Zuhause.

Katze Felida aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem echten Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Fellnase kam am 15. Februar dieses Jahres als Fundtier in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nun ist sie frei zur Vermittlung.

Von ihren Pflegern wird Felida als verschmuste und freundliche Artgenossin beschrieben, die ein eher zurückhaltendes und ruhiges Wesen hat. Sie genießt die Nähe zu ihren Bezugsmenschen und fühlt sich besonders in einer entspannten und ruhigen Umgebung wohl.

Hektik und Trubel stressen sie hingegen schnell, weshalb sie ein Zuhause sucht, in dem sie in ihrem eigenen Tempo Vertrauen aufbauen kann. Andere Katzen, Hunde oder Kinder sollte es deshalb nicht geben.

Interessenten sollten ihr gleichzeitig die nötige Ruhe, Geduld und Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient. Ein gesicherter Balkon ist darüber hinaus ein absolutes Muss.