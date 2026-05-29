Sie hüpft auf drei Beinen durchs Leben: Gibt es ein Happy End für Katze Felida?
Hamburg - Sie lässt sich von nichts und niemandem unterkriegen: Katze Felida hat schon einiges mitgemacht. Seit ein paar Monaten lebt sie nun in Hamburg im Tierheim. Sie hofft aber noch auf ein echtes Zuhause.
Die Fellnase kam am 15. Februar dieses Jahres als Fundtier in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nun ist sie frei zur Vermittlung.
Von ihren Pflegern wird Felida als verschmuste und freundliche Artgenossin beschrieben, die ein eher zurückhaltendes und ruhiges Wesen hat. Sie genießt die Nähe zu ihren Bezugsmenschen und fühlt sich besonders in einer entspannten und ruhigen Umgebung wohl.
Hektik und Trubel stressen sie hingegen schnell, weshalb sie ein Zuhause sucht, in dem sie in ihrem eigenen Tempo Vertrauen aufbauen kann. Andere Katzen, Hunde oder Kinder sollte es deshalb nicht geben.
Interessenten sollten ihr gleichzeitig die nötige Ruhe, Geduld und Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient. Ein gesicherter Balkon ist darüber hinaus ein absolutes Muss.
Tierheim-Katze Felida musste ein Hinterbein amputiert werden
Leider hat Felida gesundheitlich schon einiges hinter sich. Um ihr ein schmerzfreies Leben ermöglichen zu können, musste eines ihrer Hinterbeine amputiert werden. Mit Physiotherapie sollte ihr zukünftig das Leben auf drei Beinen erleichtert werden.
Zudem hat die Samtpfote eine starke Atemwegserkrankung überstanden. Derzeit bekommt sie Spezialfutter und auch ihre zukünftigen Halter sollten sich darüber im Klaren sein, dass erhöhte Tierarztkosten auf sie zukommen könnten.
Bis Felida ihr Für-Immer-Zuhause findet, freut sie sich laut den Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei ihrer Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt der Fellnase eine Chance geben? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.