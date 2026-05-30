Traurige Geburt: Katzen-Jungtier bringt Babys zur Welt, alle sterben

Dessau - Im Dessauer Tierheim kamen am Freitag vier Katzenbabys zur Welt - allerdings starben alle. Jetzt appellieren die Tierpfleger an die Bevölkerung.

Im Tierheim Dessau spielten sich traurige Szenen ab. (Archivfoto) © Facebook/Tierheim Dessau

In einem emotionalen Beitrag berichtet das Tierheim von einer jungen, höchstens sechs Monate alten Fundkatze, die trächtig zu ihnen gekommen war und schließlich am Freitag vier tote Babys zur Welt brachte.

"Wir wissen nicht genau, ob sie bereits tot geboren wurden oder ob der kleine, völlig überforderte Körper der jungen Mutter einfach nicht die Kraft hatte, sich nach der Geburt um die Babys zu kümmern", so die Pfleger.

Denn die Katze - "selbst noch fast ein Baby" - befindet sich aktuell ja selbst noch im Wachstum, ohne ausgereifte Mutterinstinkte. Kommt es dann zu einer Trächtigkeit, endet diese fast immer mit schwerwiegenden Komplikationen.

Und damit nicht genug, so die Pfleger weiter: "Die Gefahr ist für die junge Mama leider noch nicht vorbei! Die Totgeburt und der Verlust der Welpen stellen ein massives gesundheitliches Risiko für sie dar. Es kann im Nachhinein noch zu lebensgefährlichen Komplikationen wie Gebärmutterentzündungen oder einem schmerzhaften Milchstau kommen."

Dazu kommen auch seelische Schmerzen, denn auch Tiere gehen durch Trauerphasen, suchen instinktiv nach ihren Kindern und verstehen nicht, was passiert ist. Deshalb hat das Personal nun ein besonders wachsames Auge auf die junge Katzenmutter.