Er träumt vom Sofaplatz: Bernd will raus aus dem Tierheim

Großröhrsdorf (Sachsen) - Bernd befindet sich derzeit noch im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf - doch das soll sich so schnell wie möglich ändern.

Bernd kann es kaum erwarten, ein Zuhause zu finden, in dem sein Futternapf gut gefüllt ist. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, ist der Kater kurz vor dem Jahreswechsel ins Tierheim gekommen und wartet nun sehnsüchtig auf ein neues Zuhause - idealerweise mit einem Hof.

Denn der rund zwei Jahre alte Bursche liebt es, draußen im Freigang ein paar Mäuse zu fangen und würde am liebsten die Umgebung erkunden.

Ob er mit anderen Katzen auskommt, wurde bisher nicht getestet. Das Tierheim geht jedoch davon aus, dass er sein zukünftiges Zuhause nur ungern mit anderen Vierbeinern teilen möchte.