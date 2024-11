Frau bringt Baby zur Welt: Wie ihre Katze auf das Neugeborene reagiert, verzaubert alle

In einem süßen Video, das Andrea auf ihrem TikTok-Kanal teilte, ist zu sehen, wie sie Cannon in den Arm nimmt, während die Katze ebenfalls das Baby knuddelt.

Es schien so, als wolle Diana bereits eine Bindung zu dem bald kommenden Baby aufbauen - und als Söhnchen Cannon schließlich geboren wurde, reagierte die Samtpfote sogar noch liebevoller und einfühlsamer als zuvor.

So auch Andrea aus dem US-Bundesstaat Arizona. Gegenüber Newsweek erzählte sie, dass ihre Katze sich oftmals auf ihren Babybauch legte und "fast jede Nacht schnurrte".

Andrea selbst zeigte sich sehr glücklich über ihr Neugeborenes. "Wenn ich das Baby auf meiner Brust habe, ist Diana immer in unserer Nähe und kuschelt sich vorsichtig an ihn heran. Cannon hat zum Glück noch nie eine allergische Reaktion gezeigt", so die US-Amerikanerin.

Mit über 1,9 Millionen Aufrufen und mehr als 400.000 Likes verbreitete sich das Video viral. Viele TikTok-Nutzer reagierten sehr herzlich auf den bezaubernden Clip.

"Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass sie das Baby liebt", kommentierte ein User. Ein anderer scherzte: "Es ist so süß von dir, deiner Katze ein Baby zu schenken."