Frau denkt, sie hat zwei Katzen bekommen: Kurz darauf erlebt sie riesige Überraschung

Liverpool - Dass bei ihren beiden Katzen nichts so ist, wie es scheint, musste eine Frau aus dem Vereinigten Königreich auf die harte Tour lernen.

Am nächsten Tag suchte die Britin sofort einen Tierarzt auf, der herausfand, dass eine ihrer Katzen tatsächlich Babys erwartete. Und es sollte nicht lange dauern, bis Prudence fünf Kätzchen auf die Welt brachte.

Eine der beiden Katzen war in Wirklichkeit ein Kater, der jetzt für Nachwuchs sorgte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/bethgarner_x

"Zu sagen, es sei ein Schock gewesen, wäre untertrieben", erklärt Besitzerin Beth. Sie wäre "entsetzt" gewesen, als sie herausfand, dass man sich über das Geschlecht ihrer Haustiere derart geirrt hatte.

Mittlerweile könne sie aber über die Verwechslung lachen und witzelt, dass in ihrem Haus eine "unbefleckte Empfängnis" stattgefunden hätte.

Auf TikTok, wo die Katzen-Besitzerin ihre Story öffentlich gemacht hat, können viele User nicht verstehen, warum Beth nicht schon früher herausgefunden hat, dass sie mit einem Kater zusammenwohnt. Darauf antwortete sie nur, dass die Tiere Geschenke gewesen wären und sie deshalb nie das genannte Geschlecht hinterfragt habe.

Auch wenn Beth am liebsten alle Katzenbabys behalten würde, wäre es in ihrer Wohnung für dann insgesamt sieben Katzen etwas zu eng. Zudem hätte sie nicht die Kapazitäten, sich um derart viele Tiere zu kümmern, da die Britin eine Bäckerei betreibt. Nun heißt es also, neue Wohnorte für die süßen Fellnasen zu finden.