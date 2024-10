Frau findet Babykätzchen und bringt es heim: Die Reaktion ihres nervösen Pitbulls macht sie baff!

Barstow (USA) - Hund und Katz sind in den meisten Fällen nicht die besten Freunde. Wenn Ersterer dann auch noch eine nervöse Seite hat, überlegt man sich es doch lieber zweimal, ob man sich ein hilfloses winziges Babykätzchen ins Haus holt. Doch Lia Salmai wagte genau das - und wurde mehr als überrascht.

Lia Salmai fand unter einer Motorhaube ein verwaistes Babykätzchen. Es befand sich in einem schrecklichen Zustand. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/lia.salmai

Im September vernahm die US-Amerikanerin, die zusammen mit ihrem Pitbull Major in Barstow lebt, plötzlich ein ganz herzzerreißendes Miauen. Nach einer kurzen Suchaktion entdeckte sie unter der Motorhaube des Autos ihres Nachbarn ein wenige Tage altes Kätzchen.

Für Lia stand sofort fest, dass sie der Samtpfote ein Zuhause schenken wollte, doch sie war etwas unsicher, ob die Katze bei ihr sicher sei.

Denn obwohl ihr Vierbeiner Major ein gutmütiges Tier war, gehörte er zu den sogenannten "reaktiven" Hunden. Betroffene Fellnasen reagieren bei bestimmten Reizen völlig über und sind in wenigen Sekunden von 0 auf 180.

"Ich war zuerst nervös, nicht, weil ich dachte, Major würde ihr absichtlich wehtun, sondern weil das Kätzchen so klein und zerbrechlich war", erinnert sich die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek. "Er war noch nie in der Nähe eines Kätzchens, also war ich mir nicht sicher, wie er reagieren würde."

Doch es sollte sich herausstellen, dass die Sorgen der Hundehalterin völlig unbegründet waren. Denn der Pitbull verliebte sich von Sekunde eins in das hilflose Kätzchen.