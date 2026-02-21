Frau findet ihre Katzen in einer Reihe aufgestellt: Dann erfährt sie den Grund
Netz - Nicht nur Menschen, auch Katzen können Schlange stehen. Auf TikTok sorgte ein virales Video für kollektives Schmunzeln bei Tierliebhabern.
In dem Clip auf dem TikTok-Kanal "orangecatmom9" sind vier Samtpfoten zu sehen, die kerzengerade in einer Reihe im Flur sitzen.
"Sie stehen in der Schlange vor dem Badezimmer", schrieb ihr Frauchen zu der witzigen Szene. Wie sich herausstellte, mussten wohl alle orangefarbenen Kätzchen dringend aufs Klo.
Seltsam: Die Besitzerin der Stubentiger besitzt acht verschiedene Katzentoiletten - bei neun Katzen! Offenbar wollten wohl alle jedoch das Luxusmodell unter den Katzen-WCs benutzen.
"Geschätzte Wartezeit: vier Stunden", fügte die Frau ironisch hinzu und hielt das Ganze auf Video fest. Die Aufnahmen gingen innerhalb kurzer Zeit bei TikTok viral.
Tatsächlich empfehlen Experten, in Haushalten mit mehreren Katzen pro Katze eine Katzentoilette plus eine zusätzliche bereitzustellen - möglichst an ruhigen und leicht zugänglichen Stellen.
Katzen können beim Toilettengang Stress empfinden
Das Teilen von Katzentoiletten kann für Katzen als stressig empfunden werden, da sie sich beim Toilettengang besonders verletzlich fühlen - schlimmstenfalls können daraus auch Gesundheitsprobleme oder Verhaltensänderungen resultieren.
Schon kleine Änderungen in der Raumaufteilung und den alltäglichen Routinen können einen erheblichen Unterschied bei der Verringerung von Stress und Unsicherheit bewirken.
Titelfoto: TikTok/orangecatmom9