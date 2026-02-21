Frau findet ihre Katzen in einer Reihe aufgestellt: Dann erfährt sie den Grund

Netz - Nicht nur Menschen, auch Katzen können Schlange stehen. Auf TikTok sorgte ein virales Video für kollektives Schmunzeln bei Tierliebhabern.

Die Katzenbesitzerin hielt die ungewöhnliche Szene auf Video fest. © TikTok/orangecatmom9

In dem Clip auf dem TikTok-Kanal "orangecatmom9" sind vier Samtpfoten zu sehen, die kerzengerade in einer Reihe im Flur sitzen.

"Sie stehen in der Schlange vor dem Badezimmer", schrieb ihr Frauchen zu der witzigen Szene. Wie sich herausstellte, mussten wohl alle orangefarbenen Kätzchen dringend aufs Klo.

Seltsam: Die Besitzerin der Stubentiger besitzt acht verschiedene Katzentoiletten - bei neun Katzen! Offenbar wollten wohl alle jedoch das Luxusmodell unter den Katzen-WCs benutzen.

"Geschätzte Wartezeit: vier Stunden", fügte die Frau ironisch hinzu und hielt das Ganze auf Video fest. Die Aufnahmen gingen innerhalb kurzer Zeit bei TikTok viral.

Tatsächlich empfehlen Experten, in Haushalten mit mehreren Katzen pro Katze eine Katzentoilette plus eine zusätzliche bereitzustellen - möglichst an ruhigen und leicht zugänglichen Stellen.